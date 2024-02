Resolviendo misterios: ¿De qué lado mascan las iguanas?

(Imagen: Pixabay)

Todo mexicano ha escuchado alguna vez el dicho "te voy a enseñar" o "vamos a ver. Es uno de los dichos más populares del habla coloquial mexicana y se suele usar antes de explicar un misterio, o enseñar a un novato una artimaña o un arte. También se usa para experimentar sobre un suceso del que no se tiene una respuesta clara.Por ejemplo, si estás aprendiendo a bailar, tu maestro puede soltar un "te voy a enseñar de qué lado masca la iguana" para darte a conocer el pasito que te volverá el amo de la pista de baile.También, si tú y tu hermano se quedaron sin luz, y están aprendiendo juntos a cambiar fusibles sin ninguna experiencia previa pueden soltar un "vamos a ver de qué lado masca la iguana" antes de emprender una acción de la que no tienen ni idea del resultado.Pero, más allá de la forma en que se usa la frase, el uso excesivo de la misma ha llevado a que millones de mexicanos se pregunten de verdad ¿de qué lado masca la iguana ?Más allá de otras respuestas de la sabiduría popular, como "masca despacio y de mala gana", la respuesta real es más sencilla y frustrante de lo que podrías creer:Aunque no lo creas, las iguanas no mascan, sus dientes puntiagudos y la falta de muelas les impiden mascar.Normalmente mascamos algo para aplastarlo o triturarlo, y así extraemos su jugo o sabor. Los seres humanos mascamos para saborear un alimento o, como en el caso de la goma de mascar, para disfrutar el sabor de algo.En el caso de las iguanas, usan sus dientes filosos para trozar su alimento, e inmediatamente después se lo tragan sin saborearlo en la boca.Así que, más allá del uso popular, en realidad las iguanas no mascan nada.https://www.youtube.com/watch?v=TSkCBpBhdWU