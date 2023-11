¿Rosalía Cachó a Rauw Alejandro con Otro Hombre? Periodista Lanza Polémica Aseveración

Hace poco, en el pódcast ‘Querido hater’, se habló sobre los supuestos motivos por los que Rosalía y Rauw Alejandro pusieron fin a su relación, en donde los presentadores lanzaron una polémica aseveración.

Noticia relaciona: ¿Se Olvidó de Rosalía? Captan a Rauw Alejandro con Bruna Marquezine

Apenas unos meses antes de que se diera a conocer su separación, pues los rumores de infidelidad ya habían estado presentes y a tres años de su relación, la pareja había anunciado su compromiso el pasado 24 de marzo a través del video musical de 'Beso'.

Al respecto, Rosalía lanzó un emotivo mensaje tras anunciar el fin de su compromiso, mientras Rauw Alejandro publicó una canción que dedicó a la que fuera su pareja, titulada 'Hayami hana'.

El youtuber Malbert invitó a su programa a la periodista catalana Nuria Marín, y durante la conversación ambos realizaron declaraciones sobre los motivos de la separación de Rosalía y Rauw Alejandro.

De acuerdo con la información, Rauw Alejandro podría tener preferencias sexuales diferentes, y este sería el motivo de dicha separación, después de que el influencer preguntara:

Marín respondió, sin querer revelar el nombre, detalles o el nombre de quien le diera dicha información:

A mí me dijeron que vio algo que no esperaba y que la dejó tan en shock que dijo: No puedo