Joven Paga $1,500 Por Boleto Para Ver a Rosalía: ¡en el Zócalo!

¿Hay VIP? Un Joven presumió que consiguió un supuesto boleto para ir al concierto de Rosalía en el Zócalo. Desde luego, las burlas no se hicieron esperar.

A través de Tik Tok, el joven Orlando Vargas, indicó estar muy emocionado por encontrar un boleto para el concierto de la intérprete de “Saoko” y "Momotami".

La verdad, desde que anunció la fecha yo quería ir, pero no encontré en internet ningún lugar donde los vendieran, está un poco raro

Sin embargo, comentó que fue gracias a un señor en Facebook, que presuntamente logró obtener una entrada a un precio bastante accesible.

Me mandó un mensaje y me dijo que él los vendía. La verdad, muy buena onda el señor. Incluso, de 2 mil, me lo bajó a mil 500 (pesos). Una verdadera ganga