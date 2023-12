'SuperAgers', ¿Por qué Algunos Adultos Mayores Envejecen 'Más Lento'?

Los llamados SuperAgers, o también conocidos como Súper Adultos, son aquellas personas adultas mayores que tienen un envejecimiento saludable, ligado a actividades físicas, pero que también se relaciona con una gran agilidad mental.

De acuerdo con un nuevo estudio de la Asociación Médica Americana, estas personas están "protegidas" contra el proceso normal de atrofia relacionada con la edad, el cual desgasta la capa superior neuronal de los cerebros.

El estudio atribuye que las personas con estas características poseen una agilidad mental similar a la de personas 30 o 20 años más jóvenes.

Miriam Benavides Huerta, especialista en geriatría, destacó en Despierta que para llegar a esto es importante que el adulto mayor disfrute esta etapa, realizando actividades físicas y mentales.

Es importante que el adulto mayor disfrute esta etapa y no quedándose en un asiento a esperar la muerte. Tenemos que sacarle jugo a cada día porque eso definitivamente va a ser la diferencia entre un adulto mayor que pueda llegar a ser SuperAger y quién no.

Desafortunadamente, los adultos mayores muchas veces enfrentan un reto conocido como "edadismo", que consiste en el rechazo social por su edad. Especialistas destacan que la familia juega un factor importante, pues deben motivar a que el adulto mayor encuentre nuevos retos y motivaciones para la vida.

Santiago Caballero, licenciado en administración y cirujano dentista de 75 años de edad, es el claro ejemplo de un SuperAger, pues a lo largo de su vida ha corrido 12 maratones, y además compartió cómo ha sido su trayectoria en el mundo de los deportes.

Primero jugué futbol americano hasta la época de estudiante en la universidad, luego corrí algo de campo traviesa, me hice maratonista en mi década de los 30, luego corrí campo traviesa en la década de los 40, y de los 50 años a la fecha, tengo 75 años, me he convertido en triatleta.