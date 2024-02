Tres tips para que el queso se mantenga fresco y dure más tiempo en el refrigerador

Foto: Unsplash

Queso y aceite de oliva

Usa un recipiente hermético

Lugar del refrigerador adecuado

Los quesos además de ser un alimento muy rico y muy usado en platillos de muchas partes del mundo. Sin embargo, son bastante sensibles cuando se trata de conservarlos, sobre todo cuando hablamos de queso fresco.Este tipo denecesita de la humedad para mantener su buen estado, una de las respuestas más obvias para conservarlo por mas tiempo sería guardarlo en el refrigerador, pero aún así hay una serie de puntos a tomar en cuenta si va a estar refrigerado. A continuación te diremos tres tips para que else mantenga fresco y dure más tiempo en refrigeración.Este tip además de conservar el queso fresco , le dará un buen sabor; coloca el queso dentro de un frasco de vidrio y llénalo con aceite de oliva y hierbas finas o de las que te gusten, con esto crearas una especie de conserva de queso, se extenderá su vida útil y le dará un sabor muy rico. No olvides guardar la mezcla dentro del refrigerador.Este tip es para que el refrigerador no seque o altere las características del, sólo debes guardarlo dentro de un recipiente hermético, es importante colocar toallas de papel al fondo del recipiente, ya que este método de conserva propicia la humedad. Cambia periódicamente las toallas de papel para ayudar a que la humedad se mantenga en un buen nivel.Por último, el lugar en el refrigerador que debemos utilizar para almacenar nuestroes muy importante y este debería estar cerca al cajón de verduras o dentro, esto debido a que la temperatura ideal para los quesos ronda entre los 8 y los 12 grados.