Video | Turista Ignora Advertencia y Caballo de la Guardia Real le Da Fuerte Mordida

En redes sociales se viralizó el video en el que se observa a una turista ignorar advertencias y acercarse demasiado a un caballo de la Guardia Real británica y finalmente, siendo mordida por el animal.

En el clip, se observa a la mujer acercarse demasiado al caballo, a pesar de que a sus espaldas había un letrero que claramente le advertía sobre los riesgos de acercarse demasiado al animal.

"Precaución. Los caballos pueden patear o morder. No tocar las riendas", es la advertencia que se encuentra a unos centímetros de la turista.

A pesar del letrero que se encontraba a sus espaldas, la turista se acercó demasiado al caballo, que de inmediato la mordió a la altura del antebrazo. La mujer logró zafarse en medio de gritos de dolor, ante la mirada de otros visitantes.

Finalmente, la turista se acercó con sus acompañantes, mientras que el caballo y el guardia que lo montaba permanecen inmóviles, en medio de la multitud.

Tourist FAINTS after being bitten by a Kings Guard’s Horse after she attempted to pose for a photo. pic.twitter.com/fXRGxdj867