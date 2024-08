¿Cómo Hacer el Video del Abrazo con Tus Propias Fotos en Inteligencia Artificial?

En la era de la inteligencia artificial, la creación de videos ha alcanzado un nuevo nivel de accesibilidad y creatividad. En esta ocasión te mostramos cómo crear un video conmovedor de un abrazo.

La inteligencia artificial es una herramienta que está revolucionando la forma en que producimos contenido visual, y crear el video abrazando a alguien puede ser un detalle especial para un ser querido que puede encontrarse a la distancia, o incluso, que ya no este compartiendo la vida.

Paso 1: Elige la Plataforma

Para comenzar, selecciona una plataforma de edición de video que utilice inteligencia artificial. Una excelente opción es Vidu Studio, conocida por su facilidad de uso y a demás te permite experimentar sin ningún costo inicial.

Paso 2: Sube tu Imagen

Una vez que te hayas registrado en Vidu Studio, sube la imagen que quieres utilizar como base para tu video. Te recomendamos escoger una foto que capture bien la esencia del abrazo que deseas recrear.

Paso 3: Define la Acción con un Prompt Sencillo

En la sección de "prompt" de Vidu Studio, ingresa una descripción simple de la acción que quieres que ocurra en el video. Puedes escribir este texto

Person in the right hugs the left person and the left person the right person