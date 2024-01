Video | Esta es la Razón por la que Están 'Cancelando' a Dani Flow en Redes

Dani Flow es uno de los cantantes con mayor éxito en este momento en la escena musical del reguetón mexicano. Las letras de sus canciones tienen un lenguaje sexual explícito y él mismo se hace llamar el Rey del Morbo.

Su éxito proviene, además de sus colaboraciones con otros cantantes, de las redes sociales, pues fue ahí donde sus canciones lograron llegar a un público vasto y no solo de nuestro país, sino de América Latina.

Sin embargo, es en este espacio donde el guanajuatense está siendo 'cancelado' (retirar el apoyo a alguien por sus acciones o comentarios cuestionables), ya que habló sobre abuso sexual y se lanzó contra algunas feministas.

Todo ocurrió tras la circulación de un fragmento de una entrevista que le hizo el podcaster conocido como Charly Galleta, en junio de 2022, en la que criticó a Nath Campos, quien acusó al youtuber Rix de abuso sexual.

Cabe destacar que Rix fue detenido y reconoció su culpabilidad en 2021, por lo cual se le condenó a tres años y dos meses de cárcel, sentencia que lleva en libertad condicional.

Pero en esa entrevista, Dani consideró que la decisión de la justicia era un exceso, "una pende...a por lo que lo metieron a la cárcel", además de arremeter contra la propia Nath Campos y contra algunas feministas.

Tras la difusión del video, las críticas contra el intérprete no se hicieron esperar.

A través de su cuenta de Instagram, Dani Flow abordó el tema. Cuestionado sobre si era amigo de un violador, el cantante dijo que no creía que Rix lo fuera y que no había pruebas, "si yo creyera que es un violador, jamás tomaría como amigo a esa persona".

Sobre su crítica a las mujeres que realizan pintas durante marchas o protestas, señaló que le preocupaba que le quisieran echar encima "al movimiento feminista", del que dijo ser ignorante.

Durante su plática, comentó que apoya al feminismo:

Siempre lo he visto como algo positivo, del cual me gustaría de una u otra forma ser parte, aunque no directamente, porque tengo una hija. Entonces, creo que el movimiento es algo positivo para la mujer y eso también lo hablé en ese podcast, pero no lo dicen todo, no está el contexto suficiente

Sin embargo, también comentó que no justificaría sus palabras porque seguía sintiendo lo mismo que cuando habló en 2022 en el podcast antes mencionado. Aunque sí dijo que haber llamado 'rucas' a quienes rayan paredes durante las marchas fue un comentario "súper equivocado; me arrepiento de eso".

Comentó que si después de su explicación todavía querían 'cancelarlo', lo hicieran, pues él estará tranquilo de haber dicho lo que "yo creí en el momento" y no ser un artista condescendiente.

En alguna parte de su respuesta, expresó:

Si se me tiene que acabar la carrera ahorita por ser quien soy, fino, papi, yo me pongo a hacer beats y sacamos a otros artistas y a ver cómo le hacemos. A mí no me preocupa nada, como el destino me puso aquí, Dios me acomodó para que ustedes me escucharan, así que Dios me quite