Video: Joven Cae de Montaña al Soltarse de Cuerda de Seguridad para Tomarse una Selfie

Un excursionista murió al caer de lo alto de una montaña de más de 5,000 metros de altura en Sichuan, en China.

El momento exacto en el que el joven de tan solo 31 años de edad cae de lo alto del Monte Nama fue captado en video.

En las imágenes se aprecia cómo de repente el hombre resbala y ante la mirada atónita de los otros excursionistas, va cayendo hasta desaparecer de la imagen.

A decir de medios locales, el hombre, de 31 años, desató la cuerda de seguridad que lo mantenía unido al grupo y resbaló, por lo que se precipitó por la ladera.

Según se dio a conocer, el joven se soltó de la cuerda de seguridad para tomarse una selfie, hecho que le costó la vida.

A 31-year-old hiker tragically fell to their death while climbing Mount Nama in #Sichuan. Authorities say the area is off-limits and are investigating the #incident. #China pic.twitter.com/XIFyt7vIny — Shanghai Daily (@shanghaidaily) September 26, 2025

El momento exacto de la caída del sujeto fue grabado por el miembro de otro grupo, pero ni él ni las demás personas que participaron en la expedición pudieron hacer algo.

El Monte Nama es conocido por ser una montaña de 5,588 metros, al oeste del Monte Gongga, la más alta de la provincia de Sichuan, que mide unos 7,556 metros.

Las autoridades de aquel lugar en China, investigan los detalles de lo ocurrido.

