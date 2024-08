Video | Perro Muerde Batería de Celular y Provoca Explosión e Incendio en una Casa

Un incendio en una vivienda en Tulsa, Oklahoma, en Estados Unidos de América (EUA), fue provocado accidentalmente por un perrito que mordió una batería de litio de un celular.

Mediante sus redes sociales, el Departamento de Bomberos de Tulsa compartió el video del momento en el que el perrito muerde la batería hasta perforarla, provocando una explosión y luego un incendio que inicia en un colchón en la sala de la vivienda.

En la imagen, captada por la cámara de seguridad, se observa cuando un perro color blanco ingresa a la sala con la batería en el hocico, donde hay otro lomito color café acostado en un sillón y un gato sobre un tapete.

Luego, el perrito blanco se sube a un colchón que está sobre el piso y comienza a morder la batería de celular que explota en menos de 20 segundos. Inmediatamente las mascotas se asustan y se alejan del lugar.

Después, el perrito regresa mientras el incendio se extiende por toda la vivienda. Afortunadamente las mascotas pudieron escapar. Bomberos de Tulsa llegaron al lugar para atender la situación. No se reportan personas lesionadas.

Los bomberos pidieron a la población extremar precauciones con las baterías de litio, ya que han aumentado los incendios por su mal uso. Adicionalmente recomendaron asegurarse de utilizar, almacenar, cargar y desechar las baterías de forma adecuada.

