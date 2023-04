De a poco Tercer Grado Deportivo empieza a ponerse mejor, ya que en la emisión del programa de este 24 de abril de 2023, Denise Maerker encendió la mesa de debate con la violencia en el futbol mexicano, las barras bravas mexicanas, el grito homofóbico y el control de las nuevas audiencias en el deporte.

Para el tercer programa resaltó la ausencia de Majo González, quien debió faltar por problemas de salud. Un virus de influenza privó a la narradora de TNT Sports de estar presente.

Por si te perdiste de algo, acá recopilamos las mejores frases que dijeron los especialistas durante el show.

¿Cuáles fueron las frases más polémicas de Tercer Grado Deportivo?

Violencia en el futbol mexicano

El primer tema de debate fue la poca seguridad que existe en los estadios de la Liga MX, esto luego de las agresiones y fuertes peleas que se suscitaron en los partidos Tijuana vs León y Mazatlán vs Monterrey, del pasado fin de semana. Muchos creen que el Fan ID no es suficiente para que las cosas cambien.