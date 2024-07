Buscan a Adara Paulina, Conductora de Uber que Desapareció tras Salir a Trabajar en Tijuana

Adara Paulina Hernández Abarca fue vista por última vez el pasado miércoles 24 de julio cuando salió de su vivienda en el fraccionamiento Cedros en Tijuana para trabajar como conductora de una plataforma de transporte privado. Desde entonces, no se ha tenido noticias de su paradero, lo que ha generado preocupación entre sus colegas y la comunidad.

A cinco días de su desaparición, una decena de chóferes de taxis por aplicación se reunieron la mañana de este lunes en el estacionamiento de un supermercado ubicado en una zona residencial, para iniciar la búsqueda en campo de Adara Paulina.

Entre quienes asistieron a la búsqueda, se encuentra Maricela Herrera, también conductora de taxi por aplicación. La mujer expresó su solidaridad y preocupación. A las cámaras de N+ denunció haber sido víctima de actos violentos en su profesión.

Ella es madre de tres hijos, todos menores de edad, yo también soy mamá. No la conozco físicamente, pero es por solidaridad hacia ella. (...) Si yo fuera, a mí también me gustaría que me buscaran aunque no me conocieran.