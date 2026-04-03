Choca Pareja de Adultos Mayores en Bulevar de Tijuana; Mujer Falleció

Una mujer perdió la vida durante la mañana del viernes 3 de abril tras un accidente automovilístico registrado sobre el bulevar Rosas Magallón, a la altura del Cañón del Matadero, en Tijuana. El percance involucró a dos vehículos: una camioneta tipo pick up color rojo y un automóvil color gris, en el que, de acuerdo con los primeros reportes, viajaba una pareja de adultos mayores.

Los hechos ocurrieron durante las primeras horas de este viernes, cuando por causas no detalladas ambos vehículos chocaron sobre esta vialidad. Tras el impacto, cuerpos de emergencia y autoridades acudieron al lugar para atender la situación y asegurar la zona mientras se realizaban las primeras diligencias.

Muere adulta mayor tras choque en bulevar Rosas Magallón en Tijuana.

De acuerdo con la información preliminar, la parte central del accidente se concentró en el automóvil gris, donde viajaba la pareja. Como resultado del choque, una mujer no logró sobrevivir a las lesiones sufridas y falleció en el sitio, mientras continúan las actuaciones para esclarecer cómo ocurrió el percance.

Luego del hecho, la zona fue acordonada por elementos de seguridad para permitir el trabajo de agentes de la Fiscalía, quienes realizaron las diligencias correspondientes en el lugar del accidente. El paso vehicular sobre el bulevar Rosas Magallón permaneció cerrado por varios minutos, lo que generó afectaciones temporales al tránsito en el área del Cañón del Matadero.

El cierre de la circulación se mantuvo mientras peritos y agentes ministeriales llevaban a cabo el procesamiento de la escena, así como el levantamiento de indicios relacionados con el choque entre la camioneta roja y el automóvil gris.

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Información de Miguel Martínez | N+

RCP