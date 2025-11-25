Mega Bloqueo de Carretera Mexicali - San Luis Cumple 21 Horas; Agricultores Mantienen Cierre

La carretera Mexicali–San Luis Río Colorado permanece cerrada por segundo día consecutivo debido al bloqueo realizado por agricultores del Valle de Mexicali. El cierre supera ya las 21 horas, sin que exista una hora estimada para su reapertura. Transportistas, familias y automovilistas continúan varados a lo largo de varios kilómetros en la zona cercana a la caseta de cobro.

De acuerdo con lo observado en el lugar, la fila de vehículos afecta incluso tramos cercanos al Ejido Hermosillo, mientras que algunos conductores han intentado circular en sentido contrario para salir del congestionamiento, generando un riesgo adicional de accidentes.

¿Cuáles son los motivos del bloqueo?

Los agricultores explicaron que el paro forma parte del movimiento nacional con 29 tramos carreteros bloqueados en el país. Las principales demandas se centran en:

Inseguridad en el Valle de Mexicali, señalando que muchos han sido víctimas de robos y agresiones sin respuesta efectiva de las autoridades.

Preocupación por la Ley General de Aguas, específicamente por posibles cambios en las reglas de concesiones.

Los productores temen que las concesiones de uso agrícola ya no puedan heredarse a sus hijos o que puedan ser adquiridas por empresas privadas, lo que, dicen, los dejaría desprotegidos.

Los manifestantes sostienen que la mesa de diálogo a nivel federal no ha logrado acuerdos, por lo que el cierre continuará de manera indefinida.

¿Cuáles son las afectaciones?

Durante el recorrido, se observaron familias y automovilistas que desconocían por completo la causa del cierre. Los agricultores señalaron que la falta de presencia de las autoridades ha dificultado informar a quienes llegan a la zona, pues no se ha desplegado personal para orientar o desviar a los conductores.

Transportistas y traileros esperan desde la madrugada del lunes para poder cruzar hacia San Luis Río Colorado. Ambulancias, vehículos particulares y camiones de carga permanecen inmóviles en un embotellamiento que avanza lentamente conforme más personas arriban sin saber que el paso está cerrado.

Recomendación a automovilistas

Las autoridades locales no han emitido una hora estimada para el retiro del bloqueo. Por ello, se recomienda no trasladarse hacia San Luis Río Colorado ni intentar rodear la zona por caminos secundarios, ya que estos también presentan saturación y condiciones riesgosas.

El bloqueo continuará activo mientras los agricultores no reciban una respuesta satisfactoria del gobierno federal sobre sus demandas en materia de seguridad y uso de agua.

