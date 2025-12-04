Retiran Visa a José Luis Dagnino, Alcalde de San Felipe, Durante Trámite en EUA; Esto Dijo

El alcalde de San Felipe, José Luis Dagnino López, informó de manera pública la revocación de su visa de turista por parte de autoridades de Estados Unidos, tras acudir el pasado 2 de diciembre a realizar un trámite para solicitar un permiso de ingreso al país.

Alcalde publica comunicado en redes

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el presidente municipal explicó que, hasta el momento, no ha recibido información oficial sobre la causa que llevó a las autoridades estadounidenses a tomar esta decisión. Señaló que casos similares han ocurrido con otros actores públicos tanto a nivel nacional como estatal.

Luis Dagnino López informó que se encuentra realizando las gestiones necesarias para conocer el motivo de la revocación de su visa y, en su momento, proceder conforme lo establecen las leyes y los procesos diplomáticos.

El alcalde de San Felipe subrayó que esta situación no interfiere con sus funciones al frente del gobierno municipal ni con las actividades institucionales que se llevan a cabo en beneficio de San Felipe.

Finalmente, agradeció el apoyo de la ciudadanía y aseguró que informará sobre cualquier avance una vez que exista información oficial respecto al caso.

