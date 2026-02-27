¿Cuál es la Nueva Modalidad de Fraude que Involucra Cerrajeros y Guardias de Seguridad en BC?

Trabajadores como guardias de seguridad privada o cerrajeros podrían ser utilizados sin su conocimiento para cometer delitos, advirtió la Fiscalía General del Estado (FGE), al alertar sobre una modalidad de fraude detectada en la región.

De acuerdo con la autoridad, los delincuentes solicitan servicios de manera aparentemente legítima, como verificaciones, toma de fotografías o apertura de cerraduras, asegurando contar con la autorización de los propietarios, cuando en realidad buscan facilitar la comisión de ilícitos.

Cerrajeros refuerzan medidas ante solicitudes sospechosas

Cerrajeros consultados señalaron que esta práctica se ha vuelto común. Explican que, en algunos casos, las personas que solicitan el servicio intentan convencerlos de acudir solos al lugar bajo el argumento de que el dueño llegará después, situación que también se replica en intervenciones relacionadas con vehículos y viviendas.

Ezequiel Hernández, cerrajero, explicó que para evitar malos entendidos han optado por exigir la presencia del cliente antes de realizar cualquier trabajo.

“Siempre pedimos que el cliente esté presente… porque hay algunos que nos dicen ‘puedes ir haciendo la llave en lo que yo llego’, pero preferimos asegurarnos”, indicó.

Por su parte, Emanuel Hernández, cerrajero, comentó que han aprendido a identificar actitudes sospechosas mediante preguntas específicas sobre el domicilio y el tipo de cerradura, ya que en ocasiones quien solicita el servicio no demuestra conocer detalles básicos de la propiedad.

La Fiscalía General del Estado exhortó tanto a prestadores de servicios como a la ciudadanía a extremar precauciones y reportar cualquier situación sospechosa al número de emergencias 9-1-1 o de forma anónima al 089.

