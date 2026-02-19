Implementan Clases a Distancia Hoy por Condiciones Climáticas en Cuatro Municipios de BC

Autoridades estatales informaron que este jueves 19 de febrero el turno vespertino operará en modalidad a distancia en los municipios de Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada, debido al pronóstico de lluvias durante el resto del día.

El anuncio fue dirigido a madres y padres de familia, con el objetivo de prevenir riesgos ante las condiciones meteorológicas previstas en la región.

¿Que municipios continúan con clases presenciales?

En contraste, en los municipios de Mexicali, San Felipe y San Quintín las clases se mantendrán presenciales durante toda la jornada escolar.

La medida aplica para todos los niveles educativos, tanto públicos como privados, incluyendo educación inicial.

Las autoridades exhortaron a la población a tomar precauciones, mantenerse informada a través de los canales oficiales y comunicarse al 9-1-1 en caso de emergencia.

