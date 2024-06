Aprueban Iniciativa que Busca Crear Nueva Acta de Nacimiento para Infancias Transgénero en BC

Este lunes 17 de junio fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Igualdad y Juventudes del Congreso de Baja California, una iniciativa ciudadana busca dar reconocimiento a la identidad de las infancias transgénero.

Se trata de una iniciativa que busca reformar el artículo 134 del Código Civil para crear un procedimiento de registro de una nueva acta de nacimiento para las infancias transgénero que proteja el interés superior del menor de edad.

Carlos, un activista trans y uno de los inicialistas de esta reforma presentada hace casi un año, el pasado 16 de agosto del 2023, manifestó la importancia del reconocimiento de las infancias trans en el registro civil sin la necesidad de presentar un amparo.

A las cámaras de N+, explicó de qué manera hubiera impactado en su vida esta reforma si hubiera estado vigente durante su adolescencia.

No me hubiera casado. Al cumplir 18 (años) era tanto mi miedo al rechazo de mi familia, era tanto mi miedo al rechazo de la sociedad que me casé con mi mejor amigo.

Carlos, activista trans