Detienen a Dos Hombres Armados en Hechos Distintos en Tijuana: Esto se Sabe

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) informó la detención de dos personas en posesión de armas de fuego en hechos distintos en la ciudad de Tijuana.

Detienen a dos hombres armados en distintos hechos

El primer incidente se registró sobre el bulevar Díaz Ordaz, luego de que un ciudadano reportara al 911 a un hombre armado en el estacionamiento del Hotel Remy. Tras el aviso, agentes municipales acudieron de inmediato al lugar, donde ubicaron al sujeto señalado. Durante la intervención se le aseguró un arma tipo pistola calibre 9 milímetros, abastecida con 11 cartuchos útiles. El detenido fue identificado como Miguel Antonio “N”, de 25 años.

En una segunda acción, elementos municipales realizaban un recorrido de vigilancia en la colonia El Tecolote cuando observaron a un individuo arrojando basura en la vía pública. Al intentar intervenirlo por la falta administrativa, el hombre trató de huir, pero fue alcanzado metros adelante. Durante la inspección precautoria le localizaron un arma tipo pistola calibre .25 milímetros con un cartucho útil. El sujeto se identificó como José Antonio “N”, alias “Tony Machetes”, de 30 años, quien cuenta con antecedentes por robo de vehículo con violencia, robo a transeúntes, portación de arma y otras faltas administrativas.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para las investigaciones correspondientes.

La SSPCM reiteró que la denuncia ciudadana oportuna y la rápida respuesta policial continúan siendo clave para retirar armas de las calles y reducir riesgos para la comunidad tijuanense.

