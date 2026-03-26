Atacan a Balazos a Policía Municipal en Mexicali; Reportan Ataque Directo

Un agente de la Policía Municipal de Mexicali fue atacado a balazos la mañana de este jueves en las inmediaciones de la colonia División del Norte, resultando lesionado en una pierna tras una agresión directa.

El oficial, identificado como Cristóbal, logró trasladarse en su propio vehículo hasta la comandancia central, ubicada entre bulevar Anáhuac y calzada Héctor Terán Terán, en la colonia Televisora, donde recibió atención inmediata por parte de sus compañeros.

Posteriormente, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

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Oficial se encuentra fuera de peligro

De acuerdo con la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DPSM) , el agente presenta una lesión en una extremidad inferior que no pone en riesgo su vida; sin embargo, permanece bajo observación médica.

La unidad del oficial, una camioneta Equinox color gris, quedó frente a la comandancia con al menos seis impactos de bala, además de daños en los vidrios.

Confirman que fue ataque directo

Autoridades estatales confirmaron que se trató de una agresión directa de vehículo a vehículo, la cual quedó registrada en cámaras de videovigilancia de la zona.

De manera preliminar, se presume la participación de al menos tres sujetos armados con armas largas.

Tras los hechos, se desplegó un operativo coordinado entre distintas corporaciones para ubicar a los responsables, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.

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Información Kitzia Flores

APG