Habitantes de San Vicente Bloquean Carretera Transpeninsular ¿Qué se Sabe?

Pobladores de la delegación de San Vicente, en Baja California, realizaron un bloqueo sobre la carretera Transpeninsular como medida de protesta. De acuerdo con la información disponible, la manifestación se llevó a cabo para expresar su inconformidad por la presunta reducción en los servicios de salud y agua que se brindan en la zona.

La movilización se desarrolló en plena vialidad, lo que generó afectaciones al tránsito en este tramo carretero. Hasta el momento, el reclamo de los habitantes se centra en la situación relacionada con el suministro de agua y la supuesta disminución de la atención médica en la delegación.

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