Anuncian Cierre de Carretera Escénica Ensenada - Tijuana por Obras; ¿Qué Días y Horario Será?

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó sobre la sustitución del paso peatonal ubicado en el kilómetro 69 de la autopista Tijuana–Ensenada, que se llevará a cabo del 1 al 4 de diciembre de 2025.

Los trabajos se realizarán exclusivamente en horario nocturno y durante ese lapso será necesario interrumpir la circulación vehicular en ambos sentidos, como parte de los protocolos de seguridad para resguardar a las personas usuarias de la vialidad.

Puntos de desviación autorizados

Las autoridades especificaron el esquema de circulación alterna:

Tránsito con dirección a Tijuana será desviado a la carretera libre desde la Plaza de Cobro Ensenada, en San Miguelito.

será desviado a la carretera libre desde la Plaza de Cobro Ensenada, en San Miguelito. Tránsito con dirección a Ensenada será redirigido en el kilómetro 66 (Alisitos) hacia la carretera libre.

Una vez finalizados los trabajos dentro del horario establecido, el flujo vehicular será restablecido con normalidad sin afectaciones adicionales programadas.

El aviso también incluyó la recomendación para planear traslados con anticipación y tomar precauciones al circular por las zonas en desvío. En caso de eventualidades, se compartió el número de atención a usuarios 074, habilitado a nivel federal para asistencia vial.

Horario del cierre

Los cortes a la circulación serán temporales y nocturnos, entre el 1 y el 4 de diciembre de 2025, de 23:00 a 3:00 horas, con circulación alterna por la carretera libre en ambos sentidos del tramo Tijuana–Ensenada.

Este tipo de intervenciones forma parte de los proyectos de actualización de infraestructura peatonal y vial en el corredor costero administrado por CAPUFE en Baja California.

