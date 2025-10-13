Alertan en Tijuana por Frente Frío Desde Alaska que Provocará Lluvias y Bajas Temperaturas

El frío llegó a Tijuana acompañado de ligeras lluvias durante los últimos días, de acuerdo con el director de Protección Civil Municipal, José Luis Jiménez. Las condiciones climáticas actuales se deben a un frente frío proveniente de Alaska, el cual ocasionará cambios bruscos en las temperaturas, principalmente entre el lunes y el martes, con vientos que podrían alcanzar hasta los 20 kilómetros por hora en distintas zonas de la ciudad fronteriza.

¿Cuándo acabará el descenso de temperaturas en Tijuana?

Jiménez informó que el fenómeno afectará a la región durante toda la semana, con noches frías que se prolongarán hasta el próximo domingo. Explicó que el frente frío se desprendió parcialmente al desplazarse hacia Los Ángeles, generando en Tijuana lluvias intermitentes y un ambiente húmedo.

El día miércoles vamos a tener un pequeño ascenso de temperatura, pero con las noches, frescas y frías lo que es desde el día de hoy, hasta el día domingo...

Señaló José Luis Jiménez, director de Protección Civil en Tijuana.

Piden extremar precauciones para evitar enfermedades con el frío

El descenso de temperatura marca el inicio de la temporada invernal en la ciudad, una etapa en la que, según especialistas, se presentan con mayor frecuencia enfermedades respiratorias y cuadros de influenza. Estos cambios repentinos en el clima pueden afectar la salud de la población, especialmente de personas con defensas bajas o con padecimientos respiratorios previos.

El médico familiar, Edgar Cerón, explicó que los cambios bruscos de temperatura provocan una disminución de las defensas en el sistema respiratorio, favoreciendo la propagación de virus. Entre los más comunes se encuentran el virus sincitial respiratorio, influenza y parainfluenza, responsables de entre el 30% y el 50% de las infecciones estacionales durante esta época del año.

¿Qué recomendaciones de seguridad y para evitar enfermarse dieron?

El especialista recomendó a la ciudadanía acudir a los centros de salud para aplicarse la vacuna contra la influenza, la cual ya se encuentra disponible en la región. También señaló que mantener hábitos preventivos, como abrigarse adecuadamente y evitar cambios de temperatura repentinos, puede reducir el riesgo de contagio.

Por su parte, la Dirección de Protección Civil hizo un llamado a la población para extremar precauciones ante el uso de calentones dentro de los hogares. La dependencia advirtió que el empleo inadecuado de estos aparatos puede provocar intoxicaciones por monóxido de carbono, un gas incoloro y mortal en espacios cerrados.

De acuerdo con las proyecciones meteorológicas, se espera que las lluvias disminuyan hacia mediados de semana, aunque las temperaturas frías continuarán predominando en las noches. Las autoridades municipales mantendrán vigilancia ante posibles descensos térmicos y la presencia de vientos en zonas altas de la ciudad.

