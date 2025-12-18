Reporte Garitas de Tijuana en Vivo: ¿Cómo Esta la Línea de Espera Hoy 18 de Diciembre?
N+
Autoridades recomiendan a los usuarios anticipar sus tiempos de cruce
COMPARTE:
Se reportan tiempos de espera elevados en las principales garitas de Tijuana, especialmente en la garita de San Ysidro, donde automovilistas pueden tardar hasta una hora con cuarenta minutos para cruzar hacia Estados Unidos por la línea normal y Ready Lane.
Te podría interesar: Reportan Aumento de Desapariciones en Ensenada; Mayormente Adolescentes
Garita de San Ysidro
En la garita de San Ysidro, los tiempos más elevados se presentan en los carriles normales y Ready Lane.
- Línea normal (autos): 1 horas 40 minutos | 4 líneas abiertas
- Sentri (autos): 20 minutos | 10 líneas
- Ready Lane (autos): 1 horas 40 minutos | 4 líneas
- Peatonal normal: 1 hora | 15 líneas
- Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea
Garita El Chaparral
En la garita El Chaparral los tiempos de espera son menores, con un tiempo estimado de 30 minutos.
- Peatonal normal: 30 minutos | 4 líneas
- Peatonal Ready Lane: 5 minutos
Garita de Otay
Por su parte, la garita de Otay presenta tiempos más prolongados.
- Línea normal (autos): 1 hora 30 minutos | 2 líneas
- Sentri (autos): 30 minutos | 3 líneas
- Ready Lane (autos): 1 hora 30 minutos | 2 líneas
- Peatonal normal: 1 hora | 6 líneas
Autoridades recomiendan a los usuarios anticipar sus tiempos de cruce, utilizar carriles Sentri o Ready Lane si cuentan con el documento correspondiente y mantenerse informados a través de reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar a lo largo del día.
Historias recomendadas:
- Continúan Reportando Retrasos y Cancelaciones de Vuelos en Aeropuerto de Tijuana; Esto se Sabe
- Casi 75% de Incendios en Mexicali son de Basura Acumulada: Bomberos
- Continúan Clausuras de Estacionamientos en Tijuana ¿A Qué se Debe?
APG