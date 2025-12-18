Reporte Garitas de Tijuana en Vivo: ¿Cómo Esta la Línea de Espera Hoy 18 de Diciembre?

Se reportan tiempos de espera elevados en las principales garitas de Tijuana, especialmente en la garita de San Ysidro, donde automovilistas pueden tardar hasta una hora con cuarenta minutos para cruzar hacia Estados Unidos por la línea normal y Ready Lane.

Garita de San Ysidro

En la garita de San Ysidro, los tiempos más elevados se presentan en los carriles normales y Ready Lane.

Línea normal (autos): 1 horas 40 minutos | 4 líneas abiertas

Sentri (autos): 20 minutos | 10 líneas

Ready Lane (autos): 1 horas 40 minutos | 4 líneas

Peatonal normal: 1 hora | 15 líneas

Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea

Garita El Chaparral

En la garita El Chaparral los tiempos de espera son menores, con un tiempo estimado de 30 minutos.

Peatonal normal: 30 minutos | 4 líneas

Peatonal Ready Lane: 5 minutos

Garita de Otay

Por su parte, la garita de Otay presenta tiempos más prolongados.

Línea normal (autos): 1 hora 30 minutos | 2 líneas

Sentri (autos): 30 minutos | 3 líneas

Ready Lane (autos): 1 hora 30 minutos | 2 líneas

Peatonal normal: 1 hora | 6 líneas

Autoridades recomiendan a los usuarios anticipar sus tiempos de cruce, utilizar carriles Sentri o Ready Lane si cuentan con el documento correspondiente y mantenerse informados a través de reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar a lo largo del día.

