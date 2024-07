Conductor Muere al Volante y Choca Contra Auto Estacionado en Mexicali

Un hombre murió cuando estaba a bordo de su vehículo en marcha y se impactó contra un automóvil que se encontraba estacionado en Mexicali.

Los hechos ocurrieron durante la tarde de este martes, cuando la víctima circulaba sobre la Avenida Guillermo Prieto y Bulevar Álvaro Obregón en un vehículo Toyota Corolla.

Desconocen la causa de la muerte

En un momento determinado, el conductor perdió el conocimiento, provocando que el vehículo que se encontraba en marcha, terminara impactándose contra un auto Hyundai Sonata que se encontraba estacionado por el lugar.

Al lugar llegaron paramédicos de Cruz Roja y Bomberos de Mexicali, quienes confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. No se reportaron más personas lesionadas, debido a que en el auto impactado, no se encontraba ningún pasajero.

Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte.

Historias relacionadas:

KTH