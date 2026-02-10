Inicio Tijuana Reporte de Garitas Tijuana en Hoy 10 de Febrero del 2026: Actualización de Filas y Tiempos

Reporte de Garitas Tijuana en Hoy 10 de Febrero del 2026: Actualización de Filas y Tiempos

|

N+

-

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Tijuana hoy

Reporte de Garitas Tijuana en Hoy 10 de Febrero del 2026: Actualización de Filas y Tiempos

Reporte de Garitas Tijuana en Hoy 10 de Febrero del 2026: Actualización de Filas y Tiempos | Foto: N+

COMPARTE:

La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este lunes 10 de febrero presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.

Te podría interesar: ¿Políticos de Baja California Podrán Recuperar su Visa Estadounidense? Esto Dice el Consulado

Tiempos en Garita de San Ysidro

  • Línea normal (autos): 2 horas | 4 líneas abiertas
  • Sentri (autos): 15 minutos | 12 líneas
  • Ready Lane (autos): 2 horas  | 4 líneas
  • Peatonal normal:  20 minutos  | 17 líneas
  • Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea

Tiempos en Garita El Chaparral

  • Peatonal normal: 15 minutos | 4 líneas
  • Ready Lane: 5 minutos | 1 línea

Tiempos en Garita de Otay

  • Línea normal (autos): 1 hora 15 minutos | 2 líneas
  • Sentri (autos): 10 minutos | 3 líneas
  • Ready Lane (autos): 1 hora 15 minutos | 2 líneas
  • Peatonal normal:  1 hora | 6 líneas

Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.

Te podría interesar: 

APG

Sociedad
Cargando...
Inicio Tijuana Cruce fronterizo en tijuana hoy 10 de febrero de 2026 tiempo de espera en las garitas