Denuncian a Restaurante por Descontar Propina a sus Trabajadores Hasta por “Usar el Celular”

Empleados de un restaurante en Mexicali, Baja California exhibieron un presunto nuevo reglamento de “Descuentos en porcentaje de propinas” en el que se les condiciona esta parte de sus ingresos por diversos motivos que califican como injustos.

Amigos de @PROFEDET: es legal este reglamento? pic.twitter.com/taogLYOveN — Terror Restaurantes MX 🐦 #YoPorLas40horas (@TerrorRestMX) December 8, 2023

En el documento que circula en redes sociales se lee que estos descuentos se realizarán en caso de que los trabajadores no chequen entradas o salidas, no cumplan con ciertas actividades, no porten el uniforme, no sigan indicaciones, falten injustificadamente o incluso usen el celular.

La denuncia, que se hizo viral rápidamente y causó la indignación de cientos de usuarios, llegó al perfil de X (antes Twitter) de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, donde lo calificó de ilegal con base a la Ley Federal del Trabajo.

¡Buen día! El reglamento es ilegal, la Ley reconoce, en su artículo 346 de la Ley Federal del Trabajo:

📖Las propinas son parte del salario de los trabajadores. Los patrones no podrán reservarse ni tener participación alguna en ellas. — Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (@PROFEDET) December 11, 2023

Hasta el cierre de esta edición, el establecimiento no ha emitido una postura el respecto de estas denuncias.

Historias relacionadas:

KTH