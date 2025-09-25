Detienen a Tres Menores con Droga en Tijuana; Presuntamente la Distribuirían en su Escuela

Tres adolescentes fueron asegurados por la Policía Municipal durante un operativo de vigilancia en la colonia Las Lilas del municipio de Tijuana, al detectarse que viajaban en un vehículo con sustancias ilícitas, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM).

Intervención y aseguramiento

De acuerdo con el reporte, la detención ocurrió cuando los oficiales intervinieron un vehículo por una falta al Reglamento de Tránsito. Al solicitar al conductor su licencia, éste reconoció no contar con el documento, lo que derivó en la elaboración de la boleta de infracción. Durante la inspección preventiva, los agentes observaron varios cigarrillos en el portavasos que contenían lo que parecía ser marihuana.

En la revisión posterior se localizaron siete cigarrillos y una bola transparente con presunta droga. Los tres jóvenes, identificados como Carlos Eduardo “N”, Alan Hiram “N” y Joel Tadeo “N”, todos de 16 años, fueron asegurados y puestos a disposición de la autoridad correspondiente, informándoles sus derechos constitucionales como menores.

Las autoridades señalaron que uno de los detenidos manifestó que la droga sería presuntamente distribuida entre estudiantes del plantel educativo al que asisten.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) recordó que cuenta con programas preventivos dirigidos a niñas, niños y adolescentes, con el fin de fortalecer valores y prevenir conductas de riesgo. Además, exhortó a los padres de familia a involucrarse en las actividades de sus hijos y mantener atención en sus amistades, para evitar que caigan en situaciones que comprometan su seguridad o futuro.

