Un Muerto y Dos Heridos en Distintos Ataques Armados en Ensenada; Esto Sabemos

La violencia continúa remeciendo al municipio de Ensenada, por la tarde y noche del pasado martes 25 de noviembre se registraron al menos dos incidentes armados, dejando un saldo de un muerto y dos heridos, además de un cuerpo en estado de putrefacción encontrado en la zona centro.

Homicidio en la colonia Morelos

Alrededor de las 20:00 horas, al C-911 se reportaron detonaciones sobre la calle Roble, entre Mecánicos y Alfareros, en la colonia Morelos. Al acudir policías y paramédicos, localizaron a un hombre, identificado como Uriel “N.”, de 32 años, con múltiples impactos de bala, la víctima fue declarada sin vida en el lugar. Las autoridades informaron que el hombre tenía antecedentes penales. El área fue acordonada y se dio aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar investigación.

Ataque a pareja en Nuevo Reforma

Minutos después, una pareja que circulaba en una camioneta por la avenida Nuevo Reforma fue víctima de un ataque armado desde otro vehículo. Ambos lograron llegar por sus propios medios a la comandancia municipal en la zona central, donde solicitaron auxilio. El hombre presentaba una herida de bala en el tobillo, por lo que fueron trasladados al hospital para su atención. El suceso también quedó bajo investigación de la Fiscalía.

Cuerpo en estado de putrefacción en zona centro

Horas antes, en la mañana del martes, fue encontrado un cuerpo con aparentes signos de violencia y en estado de descomposición, en calles del centro. Se presume que se trata de una persona en situación de calle. Bomberos y Policía Municipal acudieron al lugar, levantaron el cuerpo y entregaron el área a la Fiscalía para peritaje. Hasta ahora no se ha confirmado su identidad.

La FGE continúa con los trabajos de investigación correspondientes.

Información Patricia Lafarga

