Registran Dos Conatos de Incendio en Edificios Médicos de Zona Río en Tijuana

La mañana de este lunes se registraron dos conatos de incendio en distintos edificios médicos ubicados en la zona de Zona Río, en la ciudad de Tijuana, sin que se reportaran personas lesionadas.

Evacúan centro médico tras incendio en elevador

El primer incidente ocurrió en un centro médico localizado sobre la calle Misión de San Diego, donde un conato de incendio se originó al interior de un elevador.

De acuerdo con los primeros reportes, al menos 35 personas evacuaron por cuenta propia los consultorios y lograron controlar el fuego utilizando un extintor, antes de la llegada del Cuerpo de Bomberos.

Testigos señalaron que en el lugar se encontraron recipientes con combustible, lo que hace presumir que el siniestro pudo haber sido provocado.

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Segundo incidente en edificio cercano

Minutos después y a pocas cuadras de distancia, se reportó un segundo conato de incendio en otro edificio médico ubicado sobre la calle Luis Cabrera, donde el fuego se originó al pie de unas escaleras. En este caso, también se reportó la presencia de un recipiente con combustible en el sitio.

Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron a ambos puntos para realizar los peritajes correspondientes y determinar las causas de los incendios, así como deslindar responsabilidades.

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Información Perla Veláquez

APG