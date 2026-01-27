Rescatan a Tres Perros en Condiciones Extremas de Abandono tras Cateo en Predio de Tecate

La Fiscalía Regional de Tecate rescató a tres caninos que se encontraban en condiciones de abandono y maltrato en un predio ubicado en la colonia Esteban Cantú, como parte de una investigación por el delito de maltrato o crueldad animal.

La diligencia se llevó a cabo el pasado 15 de enero, alrededor de las 16:14 horas, luego de que se recibiera un reporte ciudadano que alertaba sobre la presencia de tres perros en un terreno baldío, sin acceso a alimento ni agua desde hacía aproximadamente un mes y en un estado crítico de salud.

Caninos presentaban condiciones extremas de abandono

Durante el cateo, autorizado por un Juez de Control y ejecutado por la Unidad de Tramitación Masiva de Causas, las autoridades localizaron a tres caninos de tamaño mediano, color negro, dos hembras y un macho, de raza aún por determinar.

Los animales se encontraban dentro de un predio de terracería, entre restos de madera, en condiciones deplorables, sin alimento ni agua, por lo que fueron asegurados de inmediato para salvaguardar su integridad.

Con apoyo de una asociación civil de Tecate especializada en la protección animal, los caninos fueron trasladados a un espacio seguro donde recibirán atención médica veterinaria y los cuidados necesarios para su recuperación.

Predio asegurado y continúan las investigaciones

El inmueble donde se encontraban los animales fue asegurado con sellos oficiales como parte de las investigaciones en curso. La Fiscalía Regional de Tecate informó que continuará con las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades y proceder conforme a la ley.

