Incendio en Pórticos de Santa Fe Deja un Fallecido, un Lesionado y Dos Perros Sin Vida

La Dirección de Bomberos de Tijuana atendió un incendio en una vivienda ubicada sobre la calle Miguel Ángel Saavedra, en la colonia Pórticos de Santa Fe, que dejó como saldo una persona fallecida y un hombre con quemaduras graves, además de dos perros sin vida, la mañana de este lunes 20 de octubre.

El reporte se recibió a las 08:26 de la mañana, a través del número de emergencias 9-1-1, movilizando a elementos del cuerpo de bomberos hacia el lugar.

Incendio en vivienda

Al arribar, los primeros respondientes confirmaron el incendio en el segundo nivel de la vivienda, la cual presentaba gran acumulación de material en su interior, lo que complicó las labores de extinción.

Durante la intervención, los bomberos localizaron a una persona sin vida en el área superior del inmueble, así como a un hombre con quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo, clasificadas entre segundo y tercer grado. El lesionado fue trasladado de inmediato a un hospital para recibir atención médica especializada.

En el sitio trabajaron 10 elementos del Cuerpo de Bomberos, en coordinación con la Policía Municipal y personal de Protección Civil, hasta el momento han sido evacuadas 15 personas de las viviendas aledañas.

Hasta el momento se desconocen las causas y el origen del siniestro, por lo que se espera el arribo de peritos y autoridades competentes para realizar las diligencias correspondientes.

La Dirección de Bomberos de Tijuana exhortó a la población a reforzar las medidas preventivas contra incendios, recordando que ante cualquier emergencia se puede solicitar apoyo a través del número 9-1-1 o mediante los aplicativos de botón de emergencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM).