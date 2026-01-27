¿Mucha Línea para Cruzar? Así se Encuentran Hoy las Garitas de Mexicali

Este martes 27 de enero el tiempo de espera en los cruces fronterizos de Mexicali presentan tiempos de espera variables.

Garita Nuevo Mexicali – Calexico East

Carril Normal: 45 minutos | 1 línea abierta

SENTRI: 5 minutos | 2 líneas abiertas

Ready Lane: 45 minutos | 1 línea abierta

Carril Normal Peatonal: 5 minutos | 2 líneas abiertas

Garita Mexicali Centro – Calexico West

Carril Normal: 3 horas | 2 líneas abiertas

SENTRI: 5 minutos | 4 líneas abiertas

Ready Lane: 3 horas | 2 línea abierta

Carril Norma peatonal: 1 hora | 2 líneas abierta

Ready Lane peatonal: 1 hora | 3 líneas abierta

Las autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles SENTRI si cuentan con él y mantenerse atentos a actualizaciones en tiempo real.

