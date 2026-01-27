Inicio Tijuana ¿Mucha Línea para Cruzar? Así se Encuentran Hoy las Garitas de Mexicali

¿Mucha Línea para Cruzar? Así se Encuentran Hoy las Garitas de Mexicali

Consulta los tiempos de línea para cruzar a San Diego por las garitas de Mexicali hoy

Este martes 27 de enero el tiempo de espera en los cruces fronterizos de Mexicali presentan tiempos de espera variables.

Garita Nuevo Mexicali – Calexico East

  • Carril Normal:  45 minutos | 1 línea abierta
  • SENTRI: 5 minutos | 2 líneas abiertas
  • Ready Lane:  45 minutos | 1 línea abierta
  • Carril Normal Peatonal: 5 minutos | 2 líneas abiertas

Garita Mexicali Centro – Calexico West

  • Carril Normal: 3 horas | 2 líneas abiertas
  • SENTRI: 5 minutos | 4 líneas abiertas
  • Ready Lane: 3 horas | 2 línea abierta
  • Carril Norma peatonal: 1 hora | 2 líneas abierta
  • Ready Lane peatonal: 1 hora | 3 líneas abierta

Las autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles SENTRI si cuentan con él y mantenerse atentos a actualizaciones en tiempo real.

