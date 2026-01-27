¿Mucha Línea para Cruzar? Así se Encuentran Hoy las Garitas de Mexicali
Consulta los tiempos de línea para cruzar a San Diego por las garitas de Mexicali hoy
Este martes 27 de enero el tiempo de espera en los cruces fronterizos de Mexicali presentan tiempos de espera variables.
Garita Nuevo Mexicali – Calexico East
- Carril Normal: 45 minutos | 1 línea abierta
- SENTRI: 5 minutos | 2 líneas abiertas
- Ready Lane: 45 minutos | 1 línea abierta
- Carril Normal Peatonal: 5 minutos | 2 líneas abiertas
Garita Mexicali Centro – Calexico West
- Carril Normal: 3 horas | 2 líneas abiertas
- SENTRI: 5 minutos | 4 líneas abiertas
- Ready Lane: 3 horas | 2 línea abierta
- Carril Norma peatonal: 1 hora | 2 líneas abierta
- Ready Lane peatonal: 1 hora | 3 líneas abierta
Las autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles SENTRI si cuentan con él y mantenerse atentos a actualizaciones en tiempo real.
