Reporte de Garitas En Vivo en Tijuana Hoy 23 de Septiembre; Así Están las Líneas
N+
¿Cómo se encuentran los tiempos de cruce en las garitas de Tijuana hoy 23 de diciembre?
COMPARTE:
Los cruces fronterizos en Tijuana presentan tiempos de espera contrastantes este 23 de dicicembre, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo, se observan demoras prolongadas en algunos carriles.
Te podría interesar: Alertan por Aumento de Mascotas Perdidas por Pirotecnia en Mexicali
Tiempos en Garita de San Ysidro
- Línea normal (autos): 3 horas 20 minutos | 4 líneas abiertas
- Sentri (autos): 10 minutos | 12 líneas
- Ready Lane (autos): 3 horas 20 minutos | 4 líneas
- Peatonal normal: 1 hora | 16 líneas
- Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea
Tiempos en Garita El Chaparral
- Peatonal normal: 45 minutos | 4 líneas
- Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea
Tiempos en Garita de Otay
- Línea normal (autos): 2 horas | 4 líneas
- Sentri (autos): 20 minutos |2 líneas
- Ready Lane (autos): 2 horas | 4 líneas
Autoridades recomiendan a las y los automovilistas planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.
Te podría interesar:
-
Autoridades en BC Mantiene Vigilancia Sanitaria Aunque No Hay Casos de Variante de Influenza
-
Selene Arellano, Atleta en Ensenada Pide Apoyo con Costos de Cirugía de Rodilla por Lesión
-
Autoridades Pronostican Lluvias y Descenso de Temperatura en Ensenada Durante Navidad
APG