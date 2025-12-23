Inicio Tijuana Reporte de Garitas En Vivo en Tijuana Hoy 23 de Septiembre; Así Están las Líneas

Reporte de Garitas En Vivo en Tijuana Hoy 23 de Septiembre; Así Están las Líneas

|

N+

-

¿Cómo se encuentran los tiempos de cruce en las garitas de Tijuana hoy 23 de diciembre?

Reporte de Garitas En Vivo en Tijuana Hoy 23 de Septiembre; Así Están las Líneas

Reporte de Garitas En Vivo en Tijuana Hoy 23 de Septiembre; Así Están las Líneas | Foto: Archivo N+

COMPARTE:

Los cruces fronterizos en Tijuana presentan tiempos de espera contrastantes este 23 de dicicembre, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo, se observan demoras prolongadas en algunos carriles.

Te podría interesar: Alertan por Aumento de Mascotas Perdidas por Pirotecnia en Mexicali

Tiempos en Garita de San Ysidro

  • Línea normal (autos): 3 horas 20 minutos | 4 líneas abiertas
  • Sentri (autos): 10 minutos | 12 líneas
  • Ready Lane (autos): 3 horas 20 minutos | 4 líneas
  • Peatonal normal: 1 hora | 16 líneas
  • Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea

Tiempos en Garita El Chaparral

  • Peatonal normal: 45 minutos | 4 líneas
  • Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea

Tiempos en Garita de Otay

  • Línea normal (autos): 2 horas | 4 líneas
  • Sentri (autos): 20 minutos |2 líneas
  • Ready Lane (autos): 2 horas | 4 líneas

Autoridades recomiendan a las y los automovilistas planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.

Te podría interesar:  

APG

Sociedad
Inicio Tijuana Garitas en vivo de tijuana hoy 23 de diciembre de 2025 como esta la linea