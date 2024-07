Ginger Molinares de 14 Años Representará a México en Competencia de Artes Marciales en Abu Dhabi

La disciplina, el entusiasmo y el deseo de convertirse en una gran peleadora de artes marciales mixtas son las principales características de Ginger Molinares, una joven de 14 años originaria de Mexicali.

Ginger representará a México en la próxima competencia internacional de artes marciales mixtas que se celebrará en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, durante el mes de agosto de este año.

Con entrenamientos de más de 4 horas diarias y una alimentación balanceada, Ginger compartió con las cámaras de N+ su pasión por el deporte, una afición que comenzó hace más de dos años con la lucha y el jiu-jitsu.

El gimnasio es como si fuera mi segunda casa. Al pisar este tatami se me olvida todo lo que está afuera y aquí solo somos yo y el tatami.

Para poder prepararse para esta competencia mundial, Ginger tuvo que pedir permiso a su escuela, para poder entrenar en las mañanas y aún así, mantener su promedio de 10. A sus cortos años, su rutina es exigente, pero confía en que con ella podrá cumplir su objetivo.

Entreno en la mañana, llego a casa, como algo, duermo y en la tarde vuelvo a entrenar hasta las 10:30 de la noche.

Logró recaudar 200 mil pesos para poder competir

Sin embargo, entrenar todos los días no es suficiente para llegar al otro lado del mundo. Cada estancia de diez días en Abu Dhabi tiene un costo aproximado de 50 mil pesos.

Arturo Molinares, padre de Ginger, indicó que aunque ha sido un reto conseguir los recursos, nada los detiene. Han organizado ventas de comida y camisetas, mostrando su compromiso y dedicación para lograr la meta de recaudar alrededor de 200 mil pesos.

Ahorita tenemos la venta de playeras; anteriormente estuvimos haciendo ventas de tacos, pozole, ensaladas

Basada en su experiencia, Ginger invita a los jóvenes a practicar algún deporte y mantener su mente ocupada. "No es necesario hacerlo profesionalmente, pero lo recomiendo porque estar en casa en el teléfono no es lo mejor. Yo casi no uso el teléfono y prefiero entrenar y dormir. Recomiendo a los niños que entrenen un deporte. Si quieren cumplir un sueño, no viene solo, tienen que ir por él," aconsejó Ginger.

Actualmente, Ginger ha ganado alrededor de cuatro torneos estatales. En Abu Dhabi, se enfrentará a jóvenes de países como Irlanda, Polonia, Inglaterra, Egipto y Ucrania.

