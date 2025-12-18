Habrá Caravana Navideña y Desfile 2025 en Tijuana: ¿Dónde y Cuándo Será?

Como parte de las celebraciones decembrinas, el Ayuntamiento de Tijuana anunció la realización de un desfile navideño que busca fortalecer la convivencia familiar y el espíritu de unidad entre la ciudadanía. La actividad contará con la participación de diversas dependencias municipales y concluirá con un evento abierto al público, pensado para el disfrute de niñas, niños y adultos.

Te podría interesar:

Ruta y Fecha de la Caravana Navideña

El Ayuntamiento de Tijuana informó que la Caravana Navideña se llevará a cabo el sábado 20 de diciembre, iniciando en punto de las 5:00 de la tarde desde la terminal Insurgentes del SITT, ubicada sobre el bulevar Insurgentes, frente al fraccionamiento La Campiña.

El recorrido avanzará a lo largo del bulevar Insurgentes y tendrá una extensión aproximada de cinco kilómetros, concluyendo en el estacionamiento del Palenque de Tijuana, dentro del Parque Morelos.

Desfile y Verbena

La caravana contará con la participación de distintas dependencias del Gobierno Municipal, las cuales se sumarán con carros alegóricos y elementos alusivos a la temporada navideña.

Al finalizar el recorrido, las familias podrán disfrutar de una verbena popular, en un espacio diseñado para la convivencia, el esparcimiento y la celebración comunitaria.

El Ayuntamiento de Tijuana reiteró la invitación a la ciudadanía para acudir y formar parte de esta actividad, destacando que este tipo de eventos buscan fortalecer el tejido social y ofrecer espacios seguros de recreación durante la temporada decembrina.

Historias recomendadas: