Habrá Cierres Viales en Playa Hermosa por Montaje del Carnaval Ensenada 2026: Rutas Alternas

Como parte de los preparativos para el Gran Carnaval Ensenada 2026, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) informó que se implementarán cierres y adecuaciones a la circulación vehicular en la zona de Playa Hermosa.

De acuerdo con la corporación, los primeros cierres parciales comenzarán el 7 de marzo a partir de las 12:00 horas, sobre el bulevar Costero, en el tramo comprendido entre calle Guaymas y avenida Esmeralda, en sentido de sur a norte, como parte de la logística previa al evento.

Posteriormente, el 9 de marzo se realizará el cierre total de ambas vialidades en ese mismo sector, por lo que autoridades recomendaron a la ciudadanía anticipar sus traslados y utilizar rutas alternas.

¿Qué vialidades tendrán cierre?

Entre los principales puntos donde se implementarán cierres se encuentran:

Bulevar Lázaro Cárdenas y calle Esmeralda

Avenida Pedro Loyola y bulevar Estancia

Calle Guaymas y calle Veracruz

Calle Santiago Garín y calle Veracruz

Calle Las Palmas y calle Veracruz

Calle Floresta y calle Veracruz

¿Cuáles son las rutas alternas?

Entre las vialidades sugeridas para desviar el tránsito se encuentran avenida Pedro Loyola, General Agustín Sanginés, avenida Reforma, calle Topacio y bulevar Zertuche.

La DSPM indicó que el acceso a viviendas y comercios ubicados dentro del perímetro del carnaval se realizará en un solo sentido, a través de calles como Veracruz, Estancia, Santiago Garín, avenida Pedro Loyola y bulevar Lázaro Cárdenas, dependiendo de la ubicación del inmueble.

Finalmente, la Dirección de Seguridad Pública Municipal exhortó a la población a anticipar sus traslados y atender las indicaciones del personal de Tránsito, que estará desplegado en la zona para orientar la circulación durante los preparativos y desarrollo del carnaval.

