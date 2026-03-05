Inicio Tijuana Habrá Cierres Viales en Playa Hermosa por Montaje del Carnaval Ensenada 2026: Rutas Alternas

Habrá Cierres Viales en Playa Hermosa por Montaje del Carnaval Ensenada 2026: Rutas Alternas

|

N+

-

Autoridades exhortaron a la ciudadanía a anticipar sus traslados y seguir las indicaciones de agentes de Tránsito que estarán desplegados en la zona durante el evento

Anuncian Cierres Viales en Playa Hermosa por Montaje del Carnaval Ensenada 2026

Anuncian Cierres Viales en Playa Hermosa por Montaje del Carnaval Ensenada 2026 | Foto: Archivo +

COMPARTE:

Como parte de los preparativos para el Gran Carnaval Ensenada 2026, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) informó que se implementarán cierres y adecuaciones a la circulación vehicular en la zona de Playa Hermosa.

De acuerdo con la corporación, los primeros cierres parciales comenzarán el 7 de marzo a partir de las 12:00 horas, sobre el bulevar Costero, en el tramo comprendido entre calle Guaymas y avenida Esmeralda, en sentido de sur a norte, como parte de la logística previa al evento.

Posteriormente, el 9 de marzo se realizará el cierre total de ambas vialidades en ese mismo sector, por lo que autoridades recomendaron a la ciudadanía anticipar sus traslados y utilizar rutas alternas.

Te podría interesar: Realizarán Muestra Histórica Gratuita del Carnaval de Ensenada Celebrando 135 Años

¿Qué vialidades tendrán cierre?

Entre los principales puntos donde se implementarán cierres se encuentran:

  • Bulevar Lázaro Cárdenas y calle Esmeralda
  • Avenida Pedro Loyola y bulevar Estancia
  • Calle Guaymas y calle Veracruz
  • Calle Santiago Garín y calle Veracruz
  • Calle Las Palmas y calle Veracruz
  • Calle Floresta y calle Veracruz

¿Cuáles son las rutas alternas?

Entre las vialidades sugeridas para desviar el tránsito se encuentran avenida Pedro Loyola, General Agustín Sanginés, avenida Reforma, calle Topacio y bulevar Zertuche.

La DSPM indicó que el acceso a viviendas y comercios ubicados dentro del perímetro del carnaval se realizará en un solo sentido, a través de calles como Veracruz, Estancia, Santiago Garín, avenida Pedro Loyola y bulevar Lázaro Cárdenas, dependiendo de la ubicación del inmueble.

Finalmente, la Dirección de Seguridad Pública Municipal exhortó a la población a anticipar sus traslados y atender las indicaciones del personal de Tránsito, que estará desplegado en la zona para orientar la circulación durante los preparativos y desarrollo del carnaval.

Historias recomendadas: 

APG

Sociedad
Inicio Tijuana Habra cierres viales en bulevar costero por preparativos del carnaval ensenada 2026