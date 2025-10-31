Habrá Cierres Viales por Operativo de Día de Muertos en Ensenada; Estas Calles Cerrarán
Se reforzará la vigilancia en panteones municipales y delegaciones para garantizar la seguridad de las familias
La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) implementará un operativo especial de vigilancia y tránsito los días 1 y 2 de noviembre, en coordinación con corporaciones estatales y federales.
¿Cuándo inicia el operativo?
El operativo iniciará el sábado 1 de noviembre a las 09:00 horas y se extenderá hasta las 18:00 horas del domingo 2, con presencia reforzada de unidades y elementos en los principales panteones municipales, así como en zonas rurales y carreteras de acceso.
El director de Seguridad Pública Municipal, Alejandro Monreal Noriega, informó que el dispositivo tiene como objetivo salvaguardar la integridad de los ciudadanos, preservar el orden y la paz social, además de fortalecer la cultura de la legalidad mediante acciones preventivas y de proximidad social.
- En total participarán 21 unidades y 28 elementos de la corporación, además de personal operativo de Tránsito y delegaciones, quienes brindarán apoyo en acordonamientos, control de accesos y vigilancia en puntos de concentración.
El operativo abarcará los panteones municipales 2, 3 y 4, así como los cementerios El Ángel y San Ramón, además de los ubicados en delegaciones como El Sauzal, Maneadero, San Antonio de las Minas, El Porvenir, Real del Castillo y San Vicente.
¿Qué calles estarán cerradas?
En el Panteón Municipal No. 2, ubicado en la colonia Maestros, se realizará el cierre de la calle Coral entre Segunda y Quinta, manteniendo acceso exclusivo para tránsito local, comercios y visitantes.
Los accesos estarán controlados por oficiales de Policía y Tránsito en los siguientes puntos:
- Calle Coral y Segunda
- Calle Coral y Cuarta
- Calle Coral y Quinta
- Calle Tercera e Ignacio M. Altamirano
- Calle Cuarta e Ignacio M. Altamirano
Asimismo, el Panteón Municipal No. 3 y el Panteón Jardín Modelo contarán con presencia permanente de oficiales para dirigir el flujo vehicular, sin cierres totales.
Recomendaciones a la ciudadanía
La DSPM exhortó a la población a mantener una actitud de respeto y colaboración durante las conmemoraciones, y emitió las siguientes recomendaciones:
- Atender las indicaciones del personal de tránsito y seguridad.
- Evitar estacionarse en doble fila, banquetas o accesos restringidos.
- No dejar objetos de valor dentro de los vehículos.
- Supervisar a niñas, niños y personas mayores.
- Abstenerse del consumo de bebidas alcohólicas en los panteones.
- Usar bloqueador solar, ropa cómoda y mantenerse hidratados.
