Habrá Cierres Viales por Operativo de Día de Muertos en Ensenada; Estas Calles Cerrarán

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) implementará un operativo especial de vigilancia y tránsito los días 1 y 2 de noviembre, en coordinación con corporaciones estatales y federales.

¿Cuándo inicia el operativo?

El operativo iniciará el sábado 1 de noviembre a las 09:00 horas y se extenderá hasta las 18:00 horas del domingo 2, con presencia reforzada de unidades y elementos en los principales panteones municipales, así como en zonas rurales y carreteras de acceso.

El director de Seguridad Pública Municipal, Alejandro Monreal Noriega, informó que el dispositivo tiene como objetivo salvaguardar la integridad de los ciudadanos, preservar el orden y la paz social, además de fortalecer la cultura de la legalidad mediante acciones preventivas y de proximidad social.

En total participarán 21 unidades y 28 elementos de la corporación, además de personal operativo de Tránsito y delegaciones, quienes brindarán apoyo en acordonamientos, control de accesos y vigilancia en puntos de concentración.

El operativo abarcará los panteones municipales 2, 3 y 4, así como los cementerios El Ángel y San Ramón, además de los ubicados en delegaciones como El Sauzal, Maneadero, San Antonio de las Minas, El Porvenir, Real del Castillo y San Vicente.

¿Qué calles estarán cerradas?

En el Panteón Municipal No. 2, ubicado en la colonia Maestros, se realizará el cierre de la calle Coral entre Segunda y Quinta, manteniendo acceso exclusivo para tránsito local, comercios y visitantes.

Los accesos estarán controlados por oficiales de Policía y Tránsito en los siguientes puntos:

Calle Coral y Segunda

Calle Coral y Cuarta

Calle Coral y Quinta

Calle Tercera e Ignacio M. Altamirano

Calle Cuarta e Ignacio M. Altamirano

Asimismo, el Panteón Municipal No. 3 y el Panteón Jardín Modelo contarán con presencia permanente de oficiales para dirigir el flujo vehicular, sin cierres totales.

Recomendaciones a la ciudadanía

La DSPM exhortó a la población a mantener una actitud de respeto y colaboración durante las conmemoraciones, y emitió las siguientes recomendaciones:

Atender las indicaciones del personal de tránsito y seguridad.

Evitar estacionarse en doble fila, banquetas o accesos restringidos.

No dejar objetos de valor dentro de los vehículos.

Supervisar a niñas, niños y personas mayores.

Abstenerse del consumo de bebidas alcohólicas en los panteones.

Usar bloqueador solar, ropa cómoda y mantenerse hidratados.

