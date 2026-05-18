Localizan Restos Humanos en Misión del Valle, Mexicali; Investigan Homicidio

El cuerpo calcinado de una persona fue localizado la mañana de este domingo en un camino de terracería dentro de la colonia Misión del Valle, lo que activó un operativo por parte de corporaciones de seguridad.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo se registró poco después de las 10:00 horas, cuando elementos de la Policía Municipal, como primeros respondientes, confirmaron la presencia de un cuerpo sin vida en la zona.

Autoridades indicaron que el cuerpo se encontraba completamente calcinado y presentaba severas lesiones, ya que no contaba con cabeza y también le hacía falta una mano, por lo que se presume que fue desmembrado antes de ser incendiado.

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Bomberos apoyaron con cámara térmica

Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos de Mexicali, quienes colaboraron en la inspección utilizando una cámara térmica para la localización de indicios en el área.

Posteriormente, personal de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) se encargó del procesamiento de la escena, con el objetivo de recabar evidencias que permitan esclarecer este hecho violento.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada y no se han reportado personas detenidas en relación con este caso

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las circunstancias del crimen y dar con los responsables.

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Información Miguel Galindo

APG