Fuerte Incendio Provoca Pérdidas Totales en Restaurante de Playas de Tijuana

Un fuerte incendio consumió por completo un restaurante ubicado sobre la avenida Pacífico, en el malecón de Playas de Tijuana, la mañana de este sábado.

Incendio consume restaurante

De acuerdo con el reporte del Cuerpo de Bomberos, el siniestro provocó pérdidas totales en el establecimiento y ocasionó daños a un local aledaño y a un edificio departamental contiguo al sitio.

Las llamas fueron controladas tras una intensa movilización de los elementos de Bomberos, quienes trabajaron durante varios minutos para evitar que el fuego se propagara a otros inmuebles.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio, aunque se informó que personal de peritaje realizará las diligencias correspondientes para determinar el punto de inicio del fuego.

Las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas ni víctimas durante el incidente.

