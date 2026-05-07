Cierre Parcial en Avenida Juárez por Daños a Infraestructura en Ensenada

La mañana de este día se registra un cierre parcial a la circulación sobre la avenida Juárez, en el tramo comprendido entre las calles Reforma y Granada, en Ensenada, debido a un incidente que provocó daños a un poste de infraestructura urbana.

Como consecuencia, se reportan afectaciones en el suministro eléctrico, así como semáforos fuera de operación en distintos cruceros de la zona, lo que complica la movilidad vehicular.

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Autoridades atienden la situación

Elementos de Seguridad Pública, en coordinación con personal de servicios, ya se encuentran en el lugar realizando las labores correspondientes para restablecer las condiciones en la vialidad.

Ante este escenario, autoridades recomiendan a los automovilistas tomar rutas alternas, reducir la velocidad y extremar precauciones al circular por el área.

Se pide a la ciudadanía mantenerse atenta a las indicaciones de tránsito mientras continúan los trabajos.

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Información Patricia Lafarga

APG