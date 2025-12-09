Pronostican Condición de Vientos de Santa Ana Hoy en Tijuana; ¿Cuánto Durarán?

A partir de este martes se pronostica la llegada de vientos de Santa Ana en Baja California, condición que se mantendrá hasta el próximo viernes, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil. De acuerdo con la dependencia, las rachas podrían oscilar entre los 40 y 72 kilómetros por hora, principalmente en zonas costeras y áreas montañosas.

Estas condiciones aumentan el riesgo de incendios forestales y de pastizales, por lo que las autoridades hicieron un llamado a la población a extremar precauciones, mantenerse informada y evitar actividades que puedan detonar siniestros durante este periodo de vientos fuertes.

¿Cuáles son las recomendaciones?

Entre las recomendaciones emitidas destacan:

Evitar el uso de fuego al aire libre.

No arrojar colillas en áreas con vegetación.

Mantener libres de maleza los alrededores de viviendas.

Reportar cualquier incendio al 911.

Protección Civil exhortó a la ciudadanía a permanecer atenta a los avisos oficiales y a evitar conductas de riesgo. En caso de emergencia, pidieron hacer uso inmediato de los servicios de emergencia.

Especialistas Alertan Aumento de Casos de Ojo Seco por Vientos de Santa Ana en Baja California

