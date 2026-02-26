Falsa Alarma por Presunto Explosivo Moviliza a Autoridades en Estación de Bomberos en Mexicali

La mañana de este jueves se registró una movilización de corporaciones de seguridad en la Estación Central de Bomberos, ubicada sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, luego del reporte de un presunto artefacto explosivo dentro de un vehículo.

De acuerdo con la información recabada, un adulto mayor arribó a la estación para solicitar atención médica por parte de paramédicos de Bomberos; sin embargo, durante la valoración manifestó que alguien habría colocado una supuesta bomba en su automóvil.

Ante el señalamiento, se activó el protocolo de seguridad correspondiente, por lo que elementos del Ejército, Fuerza Estatal, Policía Municipal y Bomberos realizaron la inspección preventiva del vehículo.

Falsa alarma tras revisión

Tras la verificación, las autoridades descartaron la presencia de cualquier artefacto explosivo. Posteriormente, familiares del adulto mayor acudieron al sitio e informaron que la persona se encuentra bajo tratamiento médico y atravesaba una crisis de salud al momento del reporte.

Luego de concluir las revisiones y confirmar que no existía riesgo, la situación fue declarada como falsa alarma y la vialidad en la zona fue restablecida con normalidad.

Las autoridades reiteraron que, ante este tipo de reportes, los protocolos deben aplicarse de manera preventiva para garantizar la seguridad de la población.

