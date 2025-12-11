La Arquidiócesis de Tijuana dio a conocer el programa oficial de las tradicionales Mañanitas a la Virgen de Guadalupe, que se realizarán este jueves 11 de diciembre en el Atrio de la Catedral Metropolitana de Tijuana, ubicada frente al Palacio Municipal, en la Zona Río.

Este año, la celebración podrá ser seguida por miles de fieles desde casa, ya que Televisa Univision Tijuana transmitirá en vivo el evento a partir de las 11:30 de la noche por el canal 12 Televisa Californias.

¿Qué artistas participarán?

Las actividades comenzarán desde la tarde y se extenderán hasta casi la medianoche, con la participación de artistas locales y nacionales que se sumarán a la festividad guadalupana:

Diego Arriaga – 4:00 PM

Mimo Moy – 5:00 PM

Quinto Traste – 6:00 PM

Sentencia2 – 7:00 PM

Cadetes de Linares – 8:00 PM

Adriel Favela – 11:15 PM

Previo a la medianoche, Televisa Univision Tijuana llevará a todos los hogares la interpretación de las tradicionales Mañanitas, así como parte del ambiente que se reunirá en el Atrio de la Catedral.

Las autoridades eclesiásticas informaron que la Santa Misa está programada a las 10:00 de la noche, por lo que se recomienda a los asistentes llegar con anticipación debido a la alta afluencia que se espera en la zona.

También podrán seguir la transmisión en vivo a través del canal de youtube Televisa tijuana oficial: https://www.youtube.com/@televisatijuanaof

La Arquidiócesis invitó a la comunidad a mantener un ambiente de orden y respeto durante toda la jornada, así como a vivir esta tradición con alegría y devoción.

