Rescatan a Bañista en Playa La Misión de Ensenada Durante Operativo de Semana Santa

Personal de la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, realizó el rescate de una persona en playa La Misión, en el municipio de Ensenada, Baja California.

Los hechos ocurrieron mientras elementos navales participaban en la “Operación Salvavidas Semana Santa 2026”, cuando detectaron a una persona con dificultades para salir del mar.

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Rescatan a hombre dentro de mar

De manera oportuna, personal de salvavidas ingresó al agua para efectuar el rescate de un hombre de 35 años de edad, originario de Culiacán, Sinaloa.

Tras ser puesto en un área segura, el afectado recibió atención médica, siendo reportado estable y en buen estado de salud, por lo que no requirió traslado hospitalario.

La Secretaría de Marina reiteró su compromiso de salvaguardar la vida humana en el mar, así como el llamado a la ciudadanía a seguir las recomendaciones de seguridad al ingresar a playas.

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