Localizan en Baja California a Menor con Reporte de Búsqueda Activo en Jalisco

Agentes de la Policía Municipal de Mexicali localizaron en la colonia Pro Hogar a un adolescente de 15 años que deambulaba desorientado y en condición de vulnerabilidad. El menor fue resguardado por personal de la Unidad para la Atención de Personas en Estado de Vulnerabilidad (UNAPEV), a fin de garantizar su integridad.

Tras verificar sus datos, las autoridades confirmaron que contaba con un reporte de búsqueda activo desde el pasado 2 de febrero en el municipio de Zapopan, Jalisco. Ante ello, la Dirección de Seguridad Pública Municipal dio aviso inmediato a la Fiscalía General del Estado.

Coordinación interinstitucional permitió la reunificación

La Fiscalía de Baja California coordinó acciones con autoridades del estado de Jalisco para ubicar a la madre del adolescente y establecer los protocolos correspondientes para su entrega segura.

Finalmente, ambas instituciones brindaron apoyo para el traslado del menor y su madre al Aeropuerto Internacional de Mexicali, desde donde viajaron con destino a Guadalajara, logrando así la reunificación familiar.

Las autoridades destacaron la importancia de la colaboración entre corporaciones de seguridad y fiscalías estatales para la localización de personas con reporte de búsqueda, especialmente cuando se trata de menores de edad.

