Mueren Dos Personas Durante el Fin de Semana Por Golpe de Calor en Mexicali

Hasta este lunes 01 de julio en Mexicali, Baja California, suman ya seis muertes por golpe de calor, luego de que dos personas más perdieron la vida durante este fin de semana a causa de las altas temperaturas.

El primero de ellos, un hombre de 63 años de edad, quien fue encontrado sin vida a bordo de su vehículo. Según información preliminar, la víctima se encontraba cambiando una llanta ponchada de su unidad. Sin embargo, las altas temperaturas le provocaron un golpe de calor. El Servicio Médico Forense (SEMEFO) confirmó que el hombre también también padecía enfermedades cardiacas y renales.

La segunda muerte por golpe de calor del fin de semana se registró este domingo. La víctima fue identificada como un hombre que se desempeñaba como lavacoches en el estacionamiento de una tienda departamental, quien de acuerdo con el doctor César Vaca, titular de SEMEFO en Mexicali, sufrió un desmayo durante sus actividades. Sin embargo, la persona murió cuando ya se encontraba en su domicilio.

Sospechan de otras dos muertes por golpe de calor

Hasta las 9:00 horas de este lunes, el Servicio Médico Forense se encontraba practicando necropsias a dos cuerpos que arribaron a las instalaciones como fallecimientos por probables golpes de calor.

Se detalló que el cuerpo del jornalero que perdió la vida el pasado jueves 27 de junio en el Valle de Mexicali, ya fue entregado a sus familiares.

Continúa calor extremo en Mexicali

Autoridades de protección civil municipal, emitieron una nueva alerta por calor excesivo para los próximos siete días en la capital de Baja California. De acuerdo con el último pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos esta región fronteriza podría experimentar sensaciones térmicas de hasta 48 °C.

Este lunes la temperatura máxima llegará a los 43 °C con sensación térmica de 46° grados, aumentando gradualmente hasta llegar a los 47° para el día sábado y domingo.

Por lo anterior, exhorto a la población a no ingresar a las zonas agrestes del desierto, no dejar a niños y a adultos mayores, así como mascotas, abordo de automóviles, no practicar deportes o actividades al aire libre en horas pico de calor, vestir ropa de color claro y utilizar protector solar.

Para quienes trabajen al aire libre, es importante hacer descansos en intervalos de tiempo y mantenerse hidratado constantemente. De ser necesario, quienes lo necesiten, pueden acudir a los refugios del DIF ubicados en la ciudad y en la zona del Valle de Mexicali. Ante cualquier emergencia, es importante llamar al 911.

Te recomendamos:

DEPB