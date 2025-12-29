Reporte de Garitas de Tijuana En Vivo: ¿Cómo Esta la Línea Hoy 29 de Diciembre?

Este lunes 29 de diciembre la espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana presentan tiempos cortos, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.

Tiempos en Garita de San Ysidro

Línea normal (autos): 45 minutos | 5 líneas abiertas

Sentri (autos): 10 minutos | 8 líneas

Ready Lane (autos): 45 hora | 5 líneas

Peatonal normal: 10 minutos | 19 líneas

Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea

Tiempos en Garita El Chaparral

Peatonal normal: Sin espera| 4 líneas

Peatonal Ready Lane: Sin espera | 1 línea

Tiempos en Garita de Otay

Línea normal (autos): 40 minutos | 3 líneas

Sentri (autos): 5 minutos | 3 líneas

Ready Lane (autos): 40 minutos | 3 líneas

Peatonal normal: 5 minutos | 4 líneas

Autoridades recomiendan a las y los automovilistas planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.