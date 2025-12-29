Reporte de Garitas de Tijuana En Vivo: ¿Cómo Esta la Línea Hoy 29 de Diciembre?
La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana presentan tiempos cortos
Este lunes 29 de diciembre la espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana presentan tiempos cortos, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.
Tiempos en Garita de San Ysidro
- Línea normal (autos): 45 minutos | 5 líneas abiertas
- Sentri (autos): 10 minutos | 8 líneas
- Ready Lane (autos): 45 hora | 5 líneas
- Peatonal normal: 10 minutos | 19 líneas
- Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea
Tiempos en Garita El Chaparral
- Peatonal normal: Sin espera| 4 líneas
- Peatonal Ready Lane: Sin espera | 1 línea
Tiempos en Garita de Otay
- Línea normal (autos): 40 minutos | 3 líneas
- Sentri (autos): 5 minutos | 3 líneas
- Ready Lane (autos): 40 minutos | 3 líneas
- Peatonal normal: 5 minutos | 4 líneas
Autoridades recomiendan a las y los automovilistas planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.