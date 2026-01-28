Inicio Tijuana ¿Cómo Están las Filas en las Garitas de Mexicali Hoy para Cruzar a San Diego?

¿Cómo Están las Filas en las Garitas de Mexicali Hoy para Cruzar a San Diego?

|

N+

-

Consulta los tiempos de cruce en las garitas de Mexicali hoy 28 de enero

¿Cómo Están las Filas en las Garitas de Mexicali Hoy para Cruzar a San Diego?

¿Cómo Están las Filas en las Garitas de Mexicali Hoy para Cruzar a San Diego? | Foto: Archivo N+

COMPARTE:

Este miércoles 28 de enero el tiempo de espera en los cruces fronterizos de Mexicali presentan tiempos de espera variables.

Te podría interesar: Denuncian Aguas Negras en Fraccionamiento Real del Mar; Exigen Solución

Garita Nuevo Mexicali – Calexico East

  • Carril Normal:  45 minutos | 1 línea abierta
  • SENTRI: 5 minutos | 2 líneas abiertas
  • Ready Lane:  45 minutos | 1 línea abierta
  • Carril Normal Peatonal: 5 minutos | 2 líneas abiertas

Garita Mexicali Centro – Calexico West

  • Carril Normal: 3 horas | 3 líneas abiertas
  • SENTRI: 15 minutos | 3 líneas abiertas
  • Ready Lane: 3 horas | 3 línea abierta
  • Carril Norma peatonal: 2 horas | 3 líneas abierta
  • Ready Lane peatonal: 2 horas | 3 líneas abierta

Las autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles SENTRI si cuentan con él y mantenerse atentos a actualizaciones en tiempo real.

Historias recomendadas: 

APG

Sociedad
Inicio Tijuana Reporte de garitas en vivo mexicali hoy 28 de enero de 2026 tiempos de cruce