Reporte Garitas de Tijuana Hoy, 19 de Diciembre: ¿Cómo Están las Líneas y Tiempos de Espera?
|
N+
-
Los cruces fronterizos en Tijuana presentan tiempos de espera contrastantes este día
COMPARTE:
Los cruces fronterizos en Tijuana presentan tiempos de espera contrastantes este día, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo, donde se observan demoras prolongadas en algunos carriles, principalmente en la garita de San Ysidro, mientras que otros accesos mantienen circulación ágil.
Tiempos en Garita de San Ysidro
- Línea normal (autos): 2 horas 10 minutos | 4 líneas abiertas
- Sentri (autos): 15 minutos | 10 líneas
- Ready Lane (autos): 2 horas 10 minutos | 4 líneas
- Peatonal normal: 1 hora | 20 líneas
- Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea
Tiempos en Garita El Chaparral
- Peatonal normal: 45 minutos | 3 líneas
- Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea
Tiempos en Garita de Otay
- Línea normal (autos): 1 hora 30 minutos | 2 líneas
- Sentri (autos): 15 minutos | 3 líneas
- Ready Lane (autos): 1 hora 30 minutos | 2 líneas
- Peatonal normal: 30 minutos | 6 líneas
Autoridades recomiendan a las y los automovilistas planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.